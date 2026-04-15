Stage de musique été 2026 ! Les Sillons de Haute-Alsace Rouffach 21 juillet – 10 août Inscription sur www.musicalta.com

L’Académie Musicalta propose cette année encore un stage de musique du 21 juillet au 10 août 2026 !

Musicalta est une académie internationale de musique en Alsace, accueillant chaque année des étudiants de tous niveaux pour des stages intensifs en pension complète à Rouffach. Encadrés par plus de 60 professeurs issus des conservatoires supérieurs du monde entier, ils y suivent de nombreuses disciplines musicales dans un cadre exceptionnel, avec concerts et festival inclus.

Le stage se déroule en deux sessions de 10 jours du 21 au 30 juillet, puis du 1er au 10 août 2026. Un grand choix de disciplines est proposé : violon, alto, violoncelle, piano, orgue, harpe, guitare, chant, flûte, clarinette, hautbois, basson, cor, musique de chambre, direction, composition, lecture à vue, improvisation et création, technique Alexander, Feldenkrais, yoga, gestion du stress/massages, PEP®, ping pong, Français Langues Étrangères.

Parallèlement à l’académie, le 30ème festival Musicalta se déroulera du 22 juillet au 9 août, accessible gratuitement à tous les étudiants de l’académie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-21T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-10T19:00:00.000+02:00

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https://www.musicalta.com/academie-musique/stage-rouffach/cours/

Les Sillons de Haute-Alsace 8 aux remparts 68250 Rouffach Rouffach 68250 Collectivité européenne d’Alsace



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