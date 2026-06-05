Bébé bouquine Rouffach
Bébé bouquine Rouffach mercredi 17 juin 2026.
Rouffach
Bébé bouquine
12B place de la République Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-17 09:30:00
fin : 2026-06-17 10:00:00
Date(s) :
2026-06-17
L’aventure musicale des petits lecteurs avec July et Rocco. Venez découvrir des contes rythmés, des chansons à fredonner et des images à explorer. Un moment doux et joyeux pour les tout-petits, dans une ambiance apaisante.
Pour les enfants jusqu’à 4 ans, sur inscription.
L’aventure musicale des petits lecteurs avec July et Rocco. Venez découvrir des contes rythmés, des chansons à fredonner et des images à explorer. Un moment doux et joyeux pour les tout-petits, dans une ambiance apaisante.
Pour les enfants jusqu’à 4 ans, sur inscription. 0 .
12B place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A musical adventure for little readers with July and Rocco. Come and discover rhythmic tales, songs to hum and images to explore. A gentle, joyful moment for toddlers, in a soothing atmosphere.
For children up to 4 years of age, registration required.
L’événement Bébé bouquine Rouffach a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
À voir aussi à Rouffach (Haut-Rhin)
- Découverte d’un Jardin pédagogique : apprendre à être avec les autres vivants, humains et non humains, Jardin pédagogique FRATELLI TUTTI de Rouffach, Rouffach 5 juin 2026
- After work Wine & Music #2 Rouffach 5 juin 2026
- Apéro-conférence indispensables protéines Rouffach 9 juin 2026
- Apéro-concert Pouti Rheinhardt Trio Rouffach 12 juin 2026
- Fête de la musique Rouffach 13 juin 2026