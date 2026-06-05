Rouffach

Bébé bouquine

12B place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-17 09:30:00

fin : 2026-06-17 10:00:00

Date(s) :

2026-06-17

L’aventure musicale des petits lecteurs avec July et Rocco. Venez découvrir des contes rythmés, des chansons à fredonner et des images à explorer. Un moment doux et joyeux pour les tout-petits, dans une ambiance apaisante.

Pour les enfants jusqu’à 4 ans, sur inscription.

L’aventure musicale des petits lecteurs avec July et Rocco. Venez découvrir des contes rythmés, des chansons à fredonner et des images à explorer. Un moment doux et joyeux pour les tout-petits, dans une ambiance apaisante.

Pour les enfants jusqu’à 4 ans, sur inscription. 0 .

12B place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr

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English :

A musical adventure for little readers with July and Rocco. Come and discover rhythmic tales, songs to hum and images to explore. A gentle, joyful moment for toddlers, in a soothing atmosphere.

For children up to 4 years of age, registration required.

L’événement Bébé bouquine Rouffach a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach