Rouffach

Festival A Dos d’Arts

Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le Festival À Dos d’Art revient cet été pour une 8ème édition placée sous le signe de la création, du partage et de la découverte artistique.

Concerts avec Symbioz, Aoraki, Kif Et Lunik et Sobeikh, ainsi qu’une scène ouverte. Soirée Jeunes Talents le vendredi 21 août de 19h à 22h.

Le Festival À Dos d’Art revient cet été pour une 8ème édition placée sous le signe de la création, du partage et de la découverte artistique.

Le samedi 22 août, dès 15h, petits et grands pourront profiter d’une Garden Party conviviale avec de nombreuses animations participatives. À partir de 19h, place à la musique avec les groupes Symbioz, Aoraki, Kif Et Lunik et Sobeikh, ainsi qu’une scène ouverte permettant à des artistes amateurs de monter sur scène.

En parallèle du festival, une Résidence Artistique Jeunesse accueillera des jeunes de 11 à 17 ans pour quatre jours d’immersion créative. Les créations réalisées seront présentées au public lors de la soirée Jeunes Talents , le vendredi 21 août de 19h à 22h. 0 .

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est contact@adosdarts.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The %C0 Dos d’Art Festival returns this %E9t%E9 for its 8%E8th edition, dedicated to artistic creation, sharing, and discovery.

Concerts featuring Symbioz, Aoraki, Kif Et Lunik, and Sobeikh, as well as an open stage. Young Talents Night on Friday, August 21, from 7:00 p.m. to 10:00 p.m.

L’événement Festival A Dos d’Arts Rouffach a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach