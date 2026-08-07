Informations pratiques

Rouffach

Visite guidée de la ville de Rouffach

12A place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-17 15:30:00

fin : 2026-08-17 17:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Partez à la découverte du patrimoine et du riche passé historique de la ville remparts, place de la République de style Renaissance, quartier médiéval, sans oublier l’église N.-D. de l’Assomption, venez admirer les monuments et édifices remarquable avec notre guide conférencière. Sur réservation.

Partez à la découverte du patrimoine et du riche passé historique de la ville remparts, place de la République de style Renaissance, quartier médiéval, sans oublier l’église N.-D. de l’Assomption, venez admirer les monuments et édifices remarquable avec notre guide conférencière. .

12A place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

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English :

Discover the town’s heritage and rich historical past: the ramparts, the Renaissance-style Place de la République, the medieval quarter, not forgetting the church of N.-D. de l’Assomption, come and admire the remarkable monuments and buildings with our tour guide. Reservations required.

L’événement Visite guidée de la ville de Rouffach Rouffach a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach