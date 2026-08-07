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AGENDA · Rouffach

Visite guidée de la ville de Rouffach Rouffach

lundi 17 août 2026 · Rouffach

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
12A place de la République
Ville
68250 Rouffach
Département
Haut-Rhin
Tarif

Rouffach

Visite guidée de la ville de Rouffach

12A place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-17 15:30:00
fin : 2026-08-17 17:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Partez à la découverte du patrimoine et du riche passé historique de la ville remparts, place de la République de style Renaissance, quartier médiéval, sans oublier l’église N.-D. de l’Assomption, venez admirer les monuments et édifices remarquable avec notre guide conférencière. Sur réservation.
Partez à la découverte du patrimoine et du riche passé historique de la ville remparts, place de la République de style Renaissance, quartier médiéval, sans oublier l’église N.-D. de l’Assomption, venez admirer les monuments et édifices remarquable avec notre guide conférencière.   .

12A place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15  info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

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English :

Discover the town’s heritage and rich historical past: the ramparts, the Renaissance-style Place de la République, the medieval quarter, not forgetting the church of N.-D. de l’Assomption, come and admire the remarkable monuments and buildings with our tour guide. Reservations required.

L’événement Visite guidée de la ville de Rouffach Rouffach a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach

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