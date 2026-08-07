Visite guidée de la ville de Rouffach Rouffach
lundi 17 août 2026 · Rouffach
Informations pratiques
Rouffach
Visite guidée de la ville de Rouffach
12A place de la République Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-17 15:30:00
fin : 2026-08-17 17:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Partez à la découverte du patrimoine et du riche passé historique de la ville remparts, place de la République de style Renaissance, quartier médiéval, sans oublier l’église N.-D. de l’Assomption, venez admirer les monuments et édifices remarquable avec notre guide conférencière. Sur réservation.
Partez à la découverte du patrimoine et du riche passé historique de la ville remparts, place de la République de style Renaissance, quartier médiéval, sans oublier l’église N.-D. de l’Assomption, venez admirer les monuments et édifices remarquable avec notre guide conférencière. .
12A place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the town’s heritage and rich historical past: the ramparts, the Renaissance-style Place de la République, the medieval quarter, not forgetting the church of N.-D. de l’Assomption, come and admire the remarkable monuments and buildings with our tour guide. Reservations required.
L’événement Visite guidée de la ville de Rouffach Rouffach a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
À voir aussi à Rouffach (Haut-Rhin)
- Concert Cantique d’amour Rouffach 7 août 2026
- Marathon musical Musicalta Rouffach 8 août 2026
- Découverte de l’archet créé à Musicalta Rouffach 8 août 2026
- Concert Andante Festivo Rouffach 9 août 2026
- Don de sang Rouffach 12 août 2026