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Marathon musical Musicalta Rouffach

Marathon musical Musicalta Rouffach samedi 8 août 2026.

Ville : 68250 Rouffach

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 8 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0

Rouffach

Marathon musical Musicalta

Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Venez profiter du marathon musical de l’Académie Musicalta avec les scènes ouvertes situées à l’église N.-D. de l’Assomption, à la médiathèque et à l’amphithéâtre Les Sillons de Haute-Alsace.
Venez profiter du marathon musical de l’Académie Musicalta avec les scènes ouvertes situées à l’église N.-D. de l’Assomption, à la médiathèque et à l’amphithéâtre Les Sillons de Haute-Alsace. 0  .

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84  festival@musicalta.com

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English :

Come and enjoy the Académie Musicalta’s musical marathon with open stages at the N.-D. de l’Assomption church, the mediatheque and the Les Sillons de Haute-Alsace amphitheatre.

L’événement Marathon musical Musicalta Rouffach a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach

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