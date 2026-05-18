Marathon musical Musicalta Rouffach
Marathon musical Musicalta Rouffach samedi 8 août 2026.
Rouffach
Marathon musical Musicalta
Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Venez profiter du marathon musical de l’Académie Musicalta avec les scènes ouvertes situées à l’église N.-D. de l’Assomption, à la médiathèque et à l’amphithéâtre Les Sillons de Haute-Alsace.
Venez profiter du marathon musical de l’Académie Musicalta avec les scènes ouvertes situées à l’église N.-D. de l’Assomption, à la médiathèque et à l’amphithéâtre Les Sillons de Haute-Alsace. 0 .
Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84 festival@musicalta.com
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English :
Come and enjoy the Académie Musicalta’s musical marathon with open stages at the N.-D. de l’Assomption church, the mediatheque and the Les Sillons de Haute-Alsace amphitheatre.
L’événement Marathon musical Musicalta Rouffach a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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