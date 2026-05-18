Découverte de l’archet créé à Musicalta Rouffach
Découverte de l’archet créé à Musicalta Rouffach samedi 8 août 2026.
Rouffach
Découverte de l’archet créé à Musicalta
8 aux Remparts Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Avec Guillaume Kessler, luthier.
Avec Guillaume Kessler, luthier. 0 .
8 aux Remparts Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84 festival@musicalta.com
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English :
With Guillaume Kessler, luthier.
L’événement Découverte de l’archet créé à Musicalta Rouffach a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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