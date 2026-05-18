Rouffach

Découverte de l’archet créé à Musicalta

8 aux Remparts Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Avec Guillaume Kessler, luthier.

Avec Guillaume Kessler, luthier. 0 .

8 aux Remparts Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84 festival@musicalta.com

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English :

With Guillaume Kessler, luthier.

L’événement Découverte de l’archet créé à Musicalta Rouffach a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach