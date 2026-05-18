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Découverte de l’archet créé à Musicalta Rouffach

Découverte de l’archet créé à Musicalta Rouffach samedi 8 août 2026.

Adresse : 8 aux Remparts

Ville : 68250 Rouffach

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0

Rouffach

Découverte de l’archet créé à Musicalta

8 aux Remparts Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Avec Guillaume Kessler, luthier.
Avec Guillaume Kessler, luthier. 0  .

8 aux Remparts Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84  festival@musicalta.com

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English :

With Guillaume Kessler, luthier.

L’événement Découverte de l’archet créé à Musicalta Rouffach a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach

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