Concert Andante Festivo Rouffach
Concert Andante Festivo Rouffach dimanche 9 août 2026.
Rouffach
Concert Andante Festivo
Place de la République Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 20:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Concert dans le cadre du Festival Musicalta. Avec l’Orchestre à cordes et Choeur de l’Académie du Festival, sous la direction de Luping Dong.
Avec l’Orchestre à cordes et Choeur de l’Académie du Festival, sous la direction de Luping Dong.
Au programme
JEAN SIBELIUS
Andante Festivo pour Orchestre à cordes
CAMILLE SAINT-SAËNS
Salut Au Chevalier Printemps pour choeur de femmes
CHARLES GOUNOD
Ave Maria pour orchestre à cordes
ANTONIO VIVALDI
Les Quatres saisons (extraits) 0 .
Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84 festival@musicalta.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert as part of the Musicalta Festival. With the Festival Academy String Orchestra and Choir, conducted by Luping Dong.
L’événement Concert Andante Festivo Rouffach a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
À voir aussi à Rouffach (Haut-Rhin)
- Lectures Dégustation Rouffach 19 mai 2026
- Concert Les Schnoutres Rouffach 29 mai 2026
- Apéro-conférence le gras allié ou ennemi ? Rouffach 29 mai 2026
- Journée citoyenne Rouffach 30 mai 2026
- Découverte d’un Jardin pédagogique : apprendre à être avec les autres vivants, humains et non humains, Jardin pédagogique FRATELLI TUTTI de Rouffach, Rouffach 5 juin 2026