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Concert Andante Festivo Rouffach

Concert Andante Festivo Rouffach dimanche 9 août 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 68250 Rouffach

Département : Haut-Rhin

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0

Rouffach

Concert Andante Festivo

Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 20:30:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Concert dans le cadre du Festival Musicalta. Avec l’Orchestre à cordes et Choeur de l’Académie du Festival, sous la direction de Luping Dong.
Avec l’Orchestre à cordes et Choeur de l’Académie du Festival, sous la direction de Luping Dong.

Au programme

JEAN SIBELIUS
Andante Festivo pour Orchestre à cordes

CAMILLE SAINT-SAËNS
Salut Au Chevalier Printemps pour choeur de femmes

CHARLES GOUNOD
Ave Maria pour orchestre à cordes

ANTONIO VIVALDI
Les Quatres saisons (extraits) 0  .

Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84  festival@musicalta.com

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English :

Concert as part of the Musicalta Festival. With the Festival Academy String Orchestra and Choir, conducted by Luping Dong.

L’événement Concert Andante Festivo Rouffach a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach

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