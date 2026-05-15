Rouffach

Concert Andante Festivo

Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 20:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Concert dans le cadre du Festival Musicalta. Avec l’Orchestre à cordes et Choeur de l’Académie du Festival, sous la direction de Luping Dong.

Avec l’Orchestre à cordes et Choeur de l’Académie du Festival, sous la direction de Luping Dong.

Au programme

JEAN SIBELIUS

Andante Festivo pour Orchestre à cordes

CAMILLE SAINT-SAËNS

Salut Au Chevalier Printemps pour choeur de femmes

CHARLES GOUNOD

Ave Maria pour orchestre à cordes

ANTONIO VIVALDI

Les Quatres saisons (extraits) 0 .

Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84 festival@musicalta.com

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English :

Concert as part of the Musicalta Festival. With the Festival Academy String Orchestra and Choir, conducted by Luping Dong.

L’événement Concert Andante Festivo Rouffach a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach