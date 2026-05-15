Concert Cantique d’amour Rouffach
Concert Cantique d’amour Rouffach vendredi 7 août 2026.
Rouffach
Concert Cantique d’amour
Place de la République Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Concert dans le cadre du Festival Musicalta. Avec Nathalie Milstein au piano.
Avec Nathalie Milstein au piano.
Au programme
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Variations en mi bémol majeur Eroica op. 35
FRANZ LISZT
Cantique d’Amour
ROBERT SCHUMANN
Fantaisie en do majeur op. 17 0 .
Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84 festival@musicalta.com
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English :
Concert as part of the Musicalta Festival. With Nathalie Milstein on piano.
L’événement Concert Cantique d’amour Rouffach a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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