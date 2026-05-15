Rouffach

Concert Cantique d’amour

Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Concert dans le cadre du Festival Musicalta. Avec Nathalie Milstein au piano.

Avec Nathalie Milstein au piano.

Au programme

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Variations en mi bémol majeur Eroica op. 35

FRANZ LISZT

Cantique d’Amour

ROBERT SCHUMANN

Fantaisie en do majeur op. 17 0 .

Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84 festival@musicalta.com

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English :

Concert as part of the Musicalta Festival. With Nathalie Milstein on piano.

L’événement Concert Cantique d’amour Rouffach a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach