Informations pratiques

Rouffach

Atelier Invente une histoire comme un auteur de BD !

12B place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 15:00:00

fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Avec Olivier BOCQUET. Plongez dans la bande dessinée avec cet atelier ouvert à tous. Découvrez comment le découpage, le cadrage et les images racontent une histoire et suggèrent mouvement, sons ou émotions. A partir de 8 ans, sur inscription.

Avec Olivier BOCQUET. Plongez dans la bande dessinée avec cet atelier ouvert à tous. Découvrez comment le découpage, le cadrage et les images racontent une histoire et suggèrent mouvement, sons ou émotions.

Après une phase de découverte, place à la pratique ! Imaginez ensemble un personnage, une situation et une histoire, puis créez une mini-BD en trois cases sur paperboard.

Aucun prérequis en dessin n’est nécessaire l’atelier privilégie l’imagination et la narration.

A partir de 8 ans, sur inscription. 0 .

12B place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr

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English :

With Olivier BOCQUET. Dive into the world of comics with this workshop open to everyone. Discover how panel layout, framing, and images tell a story and convey movement, sounds, or emotions. For ages 8 and up; registration required.

L’événement Atelier Invente une histoire comme un auteur de BD ! Rouffach a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach