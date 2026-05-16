Atelier Invente une histoire comme un auteur de BD ! Rouffach
vendredi 28 août 2026 · Rouffach
Informations pratiques
Rouffach
Atelier Invente une histoire comme un auteur de BD !
12B place de la République Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 15:00:00
fin : 2026-08-28 16:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Avec Olivier BOCQUET. Plongez dans la bande dessinée avec cet atelier ouvert à tous. Découvrez comment le découpage, le cadrage et les images racontent une histoire et suggèrent mouvement, sons ou émotions. A partir de 8 ans, sur inscription.
Avec Olivier BOCQUET. Plongez dans la bande dessinée avec cet atelier ouvert à tous. Découvrez comment le découpage, le cadrage et les images racontent une histoire et suggèrent mouvement, sons ou émotions.
Après une phase de découverte, place à la pratique ! Imaginez ensemble un personnage, une situation et une histoire, puis créez une mini-BD en trois cases sur paperboard.
Aucun prérequis en dessin n’est nécessaire l’atelier privilégie l’imagination et la narration.
A partir de 8 ans, sur inscription. 0 .
12B place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr
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English :
With Olivier BOCQUET. Dive into the world of comics with this workshop open to everyone. Discover how panel layout, framing, and images tell a story and convey movement, sounds, or emotions. For ages 8 and up; registration required.
L’événement Atelier Invente une histoire comme un auteur de BD ! Rouffach a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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