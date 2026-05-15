Rouffach

Concert Les plus belles musiques des films de Miyazaki

Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Concert dans le cadre du Festival Musicalta. Avec l’Ensemble Gressini Project.

Au programme

LE VENT SE LÈVE

MON VOISIN TOTORO

LE CHÂTEAU AMBULANT

PONYO…

Avec l’Ensemble GRISSINI PROJECT

ROMAIN VAUDÉ PIANO

MAJA SAMUELSSON CHANT

FLORESTAN RAES VIOLON

CLARA GERMONT VIOLONCELLE .

Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84 festival@musicalta.com

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English :

Concert as part of the Musicalta Festival. With the Ensemble Gressini Project.

L’événement Concert Les plus belles musiques des films de Miyazaki Rouffach a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach