Concert Les plus belles musiques des films de Miyazaki Rouffach
Concert Les plus belles musiques des films de Miyazaki Rouffach mercredi 22 juillet 2026.
Rouffach
Concert Les plus belles musiques des films de Miyazaki
Place de la République Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Concert dans le cadre du Festival Musicalta. Avec l’Ensemble Gressini Project.
Au programme
LE VENT SE LÈVE
MON VOISIN TOTORO
LE CHÂTEAU AMBULANT
PONYO…
Avec l’Ensemble GRISSINI PROJECT
ROMAIN VAUDÉ PIANO
MAJA SAMUELSSON CHANT
FLORESTAN RAES VIOLON
CLARA GERMONT VIOLONCELLE .
Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84 festival@musicalta.com
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English :
Concert as part of the Musicalta Festival. With the Ensemble Gressini Project.
L’événement Concert Les plus belles musiques des films de Miyazaki Rouffach a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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