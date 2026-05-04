Festival Musicalta Eglise Rouffach 22 juillet – 9 août Entrée libre

Musicalta, le rendez-vous incontournable des festivaliers

Plus besoin d’aller dans les grandes villes pour profiter de concerts d’exception !

Au rythme d’une centaine de concerts par saison, le Festival Musicalta, qui fête ses 30 ans en 2026, se déplace sur tout le territoire du Pays de Rouffach Vignobles et Châteaux.

De Rouffach à Eguisheim, en passant par Pfaffenheim et Gueberschwihr, découvrez les artistes de cette 30ème saison !

Faire vivre la musique en milieu rural à un niveau d’excellence, comparable à celui des grandes cités urbaines : c’est le pari fou lancé par une poignée de musiciens en 1996.

Musicalta, c’est d’abord un festival osé en marge des lieux de concentration culturelle. C’est aussi la parole donnée à tous les grands artistes de réputation internationale qui participent à l’aventure depuis des années sur tout le territoire.

Depuis 30 ans, la manifestation se veut aussi lieu de formation et accueille plusieurs centaines d’étudiants venus du monde entier.

Musicalta transforme le territoire chaque été depuis 1996, entraînant des milliers de spectateurs au cœur d’un patrimoine d’exception dans le Pays de Rouffach, vignobles et châteaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-22T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-09T22:30:00.000+02:00

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https://www.musicalta.com/festival-de-musique/alsace-rouffach/

Eglise 9 Pl. de la République, 68250 Rouffach Rouffach 68250 Collectivité européenne d’Alsace



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