Ganges

LA TOURNÉE DU FABRIQUÉ EN OCCITANIE PASSE À GANGES

Plan de l’Ormeau Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

La Région réitère sa fameuse Tournée du Fabriqué en Occitanie . Chaque année, une tournée itinérante s’installe sur les places de villes occitanes dans une ambiance conviviale de marché en plein air où artisans, créateurs et fabricants viennent à vous.

Avec pour objectif d’offrir une plus grande visibilité aux produits manufacturés par les entreprises du territoire, cet événement s’inscrit dans une dynamique régionale visant à soutenir la production locale, tout en boostant l’emploi, l’attractivité économique et la transition écologique.

La signature ‘’Fabriqué en Occitanie’’ fédère plusieurs centaines d’artisans et d’entreprises dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, de la mode à la maison, en passant par les cosmétiques et les mobilités.

Elle valorise toutes les entreprises qui développent des innovations éco-responsables ou perpétuent nos savoir-faire traditionnels. .

Plan de l’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 85 03

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English :

The Region repeats its famous Fabriqué en Occitanie tour. Each year, the tour takes place in the squares of Occitan towns, in a friendly open-air market atmosphere, where artisans, designers and manufacturers come to you.

L’événement LA TOURNÉE DU FABRIQUÉ EN OCCITANIE PASSE À GANGES Ganges a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 ADT34