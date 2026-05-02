CONCERT ORGUE ET VIOLON Eglise Saint Pierre Ganges

Ganges

CONCERT ORGUE ET VIOLON

Eglise Saint Pierre Avenue Pasteur Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Orgue: Sylvain Pluyaut & Violon: Dorota Anderszewska

Concert de Sylvain Pluyaut Organiste-Concertiste et Dorota Anderszewska: Violon solo supersoliste de l’orchestre national de Montpellier-Occitanie. .

Eglise Saint Pierre Avenue Pasteur Ganges 34190 Hérault Occitanie bruno.barrande@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organ: Sylvain Pluyaut & Violin: Dorota Anderszewska

L’événement CONCERT ORGUE ET VIOLON Ganges a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 ADT34