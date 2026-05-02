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CONCERT ORGUE ET VIOLON Eglise Saint Pierre Ganges

CONCERT ORGUE ET VIOLON Eglise Saint Pierre Ganges samedi 20 juin 2026.

Lieu : Eglise Saint Pierre

Adresse : Avenue Pasteur

Ville : 34190 Ganges

Département : Hérault

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Ganges

CONCERT ORGUE ET VIOLON

Eglise Saint Pierre Avenue Pasteur Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Orgue: Sylvain Pluyaut & Violon: Dorota Anderszewska
Concert de Sylvain Pluyaut Organiste-Concertiste et Dorota Anderszewska: Violon solo supersoliste de l’orchestre national de Montpellier-Occitanie.   .

Eglise Saint Pierre Avenue Pasteur Ganges 34190 Hérault Occitanie   bruno.barrande@sfr.fr

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English :

Organ: Sylvain Pluyaut & Violin: Dorota Anderszewska

L’événement CONCERT ORGUE ET VIOLON Ganges a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 ADT34

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