CONCERT ORGUE ET VIOLON Eglise Saint Pierre Ganges
CONCERT ORGUE ET VIOLON Eglise Saint Pierre Ganges samedi 20 juin 2026.
Ganges
CONCERT ORGUE ET VIOLON
Eglise Saint Pierre Avenue Pasteur Ganges Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Orgue: Sylvain Pluyaut & Violon: Dorota Anderszewska
Concert de Sylvain Pluyaut Organiste-Concertiste et Dorota Anderszewska: Violon solo supersoliste de l’orchestre national de Montpellier-Occitanie. .
Eglise Saint Pierre Avenue Pasteur Ganges 34190 Hérault Occitanie bruno.barrande@sfr.fr
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English :
Organ: Sylvain Pluyaut & Violin: Dorota Anderszewska
L’événement CONCERT ORGUE ET VIOLON Ganges a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 ADT34
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