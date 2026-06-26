La Trace Gourmande Saint-Pierre-du-Regard
La Trace Gourmande Saint-Pierre-du-Regard dimanche 6 septembre 2026.
Saint-Pierre-du-Regard
La Trace Gourmande
Rue de la mairie Saint-Pierre-du-Regard Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 16:00:00
Date(s) :
2026-09-06
La Trace Gourmande revient le 6 septembre pour sa 2nd édition.
Que tu sois mordu de trail, adepte de la rando entre ami(e)s ou simplement amoureux des bonnes choses, La Trace Gourmande est faite pour toi !
Au programme
– La Fine Bouche 18 km
– La Gourmande 11 km
– L’encas 7 km
– Un parcours enfant, La Gourmande Kids 1 km
Des haltes gourmandes avec des produits 100% locaux. Une ambiance conviviale, festive, et toujours… gourmande ! .
Rue de la mairie Saint-Pierre-du-Regard 61790 Orne Normandie +33 6 95 60 32 44 alexguyot2001@hotmail.fr
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English : La Trace Gourmande
L’événement La Trace Gourmande Saint-Pierre-du-Regard a été mis à jour le 2026-06-26 par Flers agglo