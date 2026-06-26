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La Trace Gourmande Saint-Pierre-du-Regard

La Trace Gourmande Saint-Pierre-du-Regard dimanche 6 septembre 2026.

Adresse
Rue de la mairie
Ville
61790 Saint-Pierre-du-Regard
Département
Orne
Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Saint-Pierre-du-Regard

La Trace Gourmande

Rue de la mairie Saint-Pierre-du-Regard Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 16:00:00

Date(s) :
2026-09-06

La Trace Gourmande revient le 6 septembre pour sa 2nd édition.

Que tu sois mordu de trail, adepte de la rando entre ami(e)s ou simplement amoureux des bonnes choses, La Trace Gourmande est faite pour toi !

Au programme
– La Fine Bouche 18 km
– La Gourmande 11 km
– L’encas 7 km
– Un parcours enfant, La Gourmande Kids 1 km

Des haltes gourmandes avec des produits 100% locaux. Une ambiance conviviale, festive, et toujours… gourmande !   .

Rue de la mairie Saint-Pierre-du-Regard 61790 Orne Normandie +33 6 95 60 32 44  alexguyot2001@hotmail.fr

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English : La Trace Gourmande

L’événement La Trace Gourmande Saint-Pierre-du-Regard a été mis à jour le 2026-06-26 par Flers agglo

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