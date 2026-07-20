Informations pratiques

Céreste-en-Luberon

La Trans 04 Tour des Alpes de Haute Provence cyclotouriste)

Céreste Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-10

Randonnée cyclotouriste en 4 étapes du 10 au 13 septembre 2026 à travers les Alpes de Haute‑Provence. Parcours sportif, découverte des paysages et villages du département. Événement ouvert à tous et solidaire au profit de la Ligue contre le Cancer.

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Céreste-en-Luberon 04280 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 36 37 64 68 yvesgi@outlook.fr

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English :

A 4-stage cycling tour from September 10 to 13, 2026, through the Alpes-de-Haute-Provence. A challenging route offering the chance to explore the department’s landscapes and villages. The event is open to everyone and supports the League Against Cancer.

L’événement La Trans 04 Tour des Alpes de Haute Provence cyclotouriste) Céreste-en-Luberon a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon