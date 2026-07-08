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AGENDA · La Ferté-Bernard

La Transfertoise La Ferté-Bernard

dimanche 20 septembre 2026 · La Ferté-Bernard

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
07:30:00
Adresse
départ: place du Cosec
Ville
72400 La Ferté-Bernard
Département
Sarthe
Tarif

La Ferté-Bernard

La Transfertoise

départ: place du Cosec La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Rando pédestre 10 ,15,20 km
Marche nordique, bâtons dynamiques
( départ encadré à 9 h)
Licencié FFRP 4 e
Non licencié 5e
– 12 ans gratuit
Rando VTT: 25 à 80 km
licencié 7 e
-12 ans gratuit
inscription sur place   .

départ: place du Cosec La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 02 53 40 31 

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English :

L’événement La Transfertoise La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-08 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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