La Transfertoise La Ferté-Bernard
dimanche 20 septembre 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
La Transfertoise
départ: place du Cosec La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Rando pédestre 10 ,15,20 km
Marche nordique, bâtons dynamiques
( départ encadré à 9 h)
Licencié FFRP 4 e
Non licencié 5e
– 12 ans gratuit
Rando VTT: 25 à 80 km
licencié 7 e
-12 ans gratuit
inscription sur place .
départ: place du Cosec La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 02 53 40 31
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English :
L’événement La Transfertoise La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-08 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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