Festival de La Chéronne Concert de restitution des classes de flûte et accompagnement piano La Ferté-Bernard samedi 25 juillet 2026.

La Ferté-Bernard

Festival de La Chéronne Concert de restitution des classes de flûte et accompagnement piano

Halles Denis Béalet salle basse La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Elèves de l’Académie, classes de Jean Ferrandis et Paul Montag .

Halles Denis Béalet salle basse La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 88 49 24

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L’événement Festival de La Chéronne Concert de restitution des classes de flûte et accompagnement piano La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-08 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude