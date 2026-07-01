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AGENDA · La Ferté-Bernard

Feu d’artifice du 14 juillet La Ferté-Bernard

mercredi 15 juillet 2026 · La Ferté-Bernard

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
23:00:00
Adresse
Plan d'eau
Ville
72400 La Ferté-Bernard
Département
Sarthe
Tarif

La Ferté-Bernard

Feu d’artifice du 14 juillet

Plan d’eau La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 23:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Venez nombreux au traditionnel feu d’artifice fertois. Arrêt de la navigation à partir de 18 h en raison de l’installation du spectacle pyrotechnique. Pétards interdits.   .

Plan d’eau La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 72 

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English :

L’événement Feu d’artifice du 14 juillet La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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