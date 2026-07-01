AGENDA · La Ferté-Bernard
Feu d’artifice du 14 juillet La Ferté-Bernard
mercredi 15 juillet 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Feu d’artifice du 14 juillet
Plan d’eau La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 23:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Venez nombreux au traditionnel feu d’artifice fertois. Arrêt de la navigation à partir de 18 h en raison de l’installation du spectacle pyrotechnique. Pétards interdits. .
Plan d’eau La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 72
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English :
L’événement Feu d’artifice du 14 juillet La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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