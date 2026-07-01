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AGENDA · La Ferté-Bernard

Grande Braderie d’Été La Ferté-Bernard

samedi 11 juillet 2026 · La Ferté-Bernard

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Genier de l'Huisne
Ville
72400 La Ferté-Bernard
Département
Sarthe
Tarif

La Ferté-Bernard

Grande Braderie d’Été

Genier de l’Huisne La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 17:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Jusqu’au dernier rayon, les prix sont en vacances !
– Des remises exceptionnelles, des trésors à dénicher !
-Le rendez-vous incontournable des bonnes affaires !
– Petits prix, grandes trouvailles !
– Profitez de l’été pour faire des économies !   .

Genier de l’Huisne La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Grande Braderie d’Été La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-03 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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