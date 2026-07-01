Grande Braderie d’Été La Ferté-Bernard
samedi 11 juillet 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Grande Braderie d’Été
Genier de l’Huisne La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 17:30:00
Date(s) :
2026-07-11
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Genier de l’Huisne La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Grande Braderie d’Été La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-03 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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