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Tricotage et papotage La Ferté-Bernard

Tricotage et papotage La Ferté-Bernard dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Le Bienvelue, Galerie Carnot

Ville : 72400 La Ferté-Bernard

Département : Sarthe

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

La Ferté-Bernard

Tricotage et papotage

Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:30:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

avec Marie-Claire 6 personnes max sur inscription
Un atelier pour démarrer un projet tricot ou en reprendre un laissé de côté. Des aiguilles, de la laine et pour le reste Marie-Claire vous donnera ses bons conseils et tricoteuse experte.   .

Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire   cafeassolfb@gmail.com

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English :

L’événement Tricotage et papotage La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-05-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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