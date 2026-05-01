La Ferté-Bernard

Tricotage et papotage

Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

avec Marie-Claire 6 personnes max sur inscription

Un atelier pour démarrer un projet tricot ou en reprendre un laissé de côté. Des aiguilles, de la laine et pour le reste Marie-Claire vous donnera ses bons conseils et tricoteuse experte. .

Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com

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English :

L’événement Tricotage et papotage La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-05-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude