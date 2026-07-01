AGENDA · La Ferté-Bernard
Les mains dans la pâte de sel La Ferté-Bernard
vendredi 17 juillet 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Les mains dans la pâte de sel
Café le BienVelue, galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Avec Anaïs et Sylvie. sur inscription pour 8 pers maxi. Un vrai moment créatif à partager ensemble. .
Café le BienVelue, galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
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English :
L’événement Les mains dans la pâte de sel La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-04 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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