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AGENDA · La Ferté-Bernard

Les mains dans la pâte de sel La Ferté-Bernard

vendredi 17 juillet 2026 · La Ferté-Bernard

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Café le BienVelue, galerie Carnot
Ville
72400 La Ferté-Bernard
Département
Sarthe
Tarif

La Ferté-Bernard

Les mains dans la pâte de sel

Café le BienVelue, galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Avec Anaïs et Sylvie. sur inscription pour 8 pers maxi. Un vrai moment créatif à partager ensemble.   .

Café le BienVelue, galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire   cafeassolfb@gmail.com

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English :

L’événement Les mains dans la pâte de sel La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-04 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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