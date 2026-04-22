la transtriguéroise Triguères
la transtriguéroise Triguères vendredi 1 mai 2026.
Triguères
la transtriguéroise
Route de Melleroy Triguères Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 14:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Randonnée vélo organisée par RenfoFun et Uscop Vélo, avec plusieurs pratiques (vélo de route, VTT et marche) et parcours. Ravitos prévus, et verre de l’amitié prévu à l’arrivée !
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Route de Melleroy Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 78 46 58 51 renfofun89@hotmail.com
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English :
Bike ride organized by RenfoFun and Uscop Vélo, with a range of cycling activities (road bikes, mountain bikes and walking) and routes. Ravitos provided, and a friendly drink at the finish!
L’événement la transtriguéroise Triguères a été mis à jour le 2026-04-22 par OT 3CBO
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