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la transtriguéroise Triguères

la transtriguéroise Triguères

la transtriguéroise Triguères vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Route de Melleroy

Ville : 45220 Triguères

Département : Loiret

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Triguères

la transtriguéroise

Route de Melleroy Triguères Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 14:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Randonnée vélo organisée par RenfoFun et Uscop Vélo, avec plusieurs pratiques (vélo de route, VTT et marche) et parcours. Ravitos prévus, et verre de l’amitié prévu à l’arrivée !
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Route de Melleroy Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 78 46 58 51  renfofun89@hotmail.com

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English :

Bike ride organized by RenfoFun and Uscop Vélo, with a range of cycling activities (road bikes, mountain bikes and walking) and routes. Ravitos provided, and a friendly drink at the finish!

L’événement la transtriguéroise Triguères a été mis à jour le 2026-04-22 par OT 3CBO

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