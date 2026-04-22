Triguères

la transtriguéroise

Route de Melleroy Triguères Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 14:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Randonnée vélo organisée par RenfoFun et Uscop Vélo, avec plusieurs pratiques (vélo de route, VTT et marche) et parcours. Ravitos prévus, et verre de l’amitié prévu à l’arrivée !

.

Route de Melleroy Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 78 46 58 51 renfofun89@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bike ride organized by RenfoFun and Uscop Vélo, with a range of cycling activities (road bikes, mountain bikes and walking) and routes. Ravitos provided, and a friendly drink at the finish!

L’événement la transtriguéroise Triguères a été mis à jour le 2026-04-22 par OT 3CBO