LA TRANSVERSE FAIT SON FESTIVAL ! à CERVON Cervon Cervon

Informations pratiques

Cervon

LA TRANSVERSE FAIT SON FESTIVAL ! à CERVON

Cervon 6 rue Jehan Faulquier Cervon Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:30:00

fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :

2026-08-05

LA TRANSVERSE FAIT SON FESTIVAL ! 2026

12 Compagnies, 18 représentations,

7 communes,

3 communautés de communes.

des SPECTACLES qui GRAVITENT EN

NIVERNAIS-MORVAN !

31/07 Pousseaux 1/08 Clamecy 2/08 Surgy

4/08 Tannay 5/08 Cervon

7/08 Alligny-en-Morvan 8/08 Lormes

ARTS de la RUE GRATUIT !

– L’ÉDITO 2026 –

L’autre fois, nous, l’équipe des salarié.e.s, des

administrateur.rice.s et des bénévoles discutions à bâtons

rompus avec notre maison-mère, La transverse.

La scène se déroulait sur le pont de bois, celui qui traverse

l’Yonne, la rivière. Nous lui donnions nos avis quant à la

nécessité de la culture, ici en milieu rural. Nous nous

interrogions sur le sens de ce que nous faisions ensemble, sur

l’importance de créer des zones d’intérêts, de partage et de

curiosité. Nous questionnions notre rapport aux artistes si

surprenants et au public toujours plus attentif, sur la nécessité

de créer sans relâche des espaces de rencontre et de

convivialité. Plus nous échangions, plus la discussion devenait

joyeuse, exaltée. Elle, silencieuse, La transverse nous écoutait.

Puis elle dit calmement Ensemble, nous formons une

énergie magnétique. Une énergie constituée d’un noyau

artistique robuste autour duquel circulent beaucoup

d’électrons-spectateurs-acteurs-paysages. Ensemble, nous

sommes devenu.e.s ATOMIQUES ! . Longtemps, nous avons

regardé l’eau couler… -L’équipe de La transverse

– L’AGENDA EN UN COUP D’OEIL –

Vendredi 31 juillet Pousseaux

19h00 Cies 126 kilos & Toi d’abord Quatuor sur le port Clown // 1h // à partir de 5 ans

+CARLO BAR en place dès 18h

Samedi 1er août Clamecy

12h00 Cie Déviation Là où ça bat sur le marché Musique et art visuel // 20 min // tout public

18h00 Cie Déviation Là où ça bat autour de la Mairie

18h30 Cies 126 kilos & Toi d’abord Quatuor autour de la Mairie Clown // 1h // à partir de 5 ans

21h00 Collectif Xanadou Road Movie sur place et sans caméra autour de la Mairie Théâtre de rue et de parking // 70 min // tout public

22h00 Cie Déviation Là où ça bat autour de la Mairie Musique et art visuel // 20 min // tout public

+CARLO BAR dès 17h et petite restauration sur place

Dimanche 2 août Surgy

17h00 Cie Les Hommes de Mains Immobiles Domaine de Surgy Cirque, danse // 30 min// à partir de 6 ans

18h00 Cie La Dépliante Fidji Domaine de Surgy Racontars acrobatiques // 60 min // déconseillé aux moins de 10 ans

+CARLO BAR en place dès 16h

Mardi 4 août Tannay

19h00 Cie Les Hommes de Mains Immobiles parc Lallier, côté rue des Fossés de l’Est Cirque, danse // 30 min// à partir de 6 ans

21h00 Matesh Kumbat parc Lallier, côté rue des Fossés de l’Est Polar Jazz // 1h15 // tout public

+CARLO BAR dès 18h et petite restauration sur place

Mercredi 5 août Cervon

18h30 Cie Détachement international du Muerto Coco Bien, reprenons ! autour de la salle des fêtes Théâtre, spectacle musical // 1h05 // à partir de 10 ans

21h00 Toni Pancetta et les gnocchis volants autour de la salle des fêtes Chanson italienne // 1h // tout public

+buvette et petite restauration sur place

Vendredi 7 août Alligny-en-Morvan

19h00 Cie La Mondiale générale Rapprochons-nous cour de l’école Cirque, équilibres // 35 min // à partir de 8 ans

Samedi 8 août Lormes

17h00 Cie Tête à Plumes Le Manège à Plumes sur les Promenades manège à propulsion parentale // de 18 mois à 9 ans

17h00 Ridha Dhib Mnémosyne sur les Promenades ceci n’est pas un spectacle // 20 min // tout public

18h30 Cie La Mondiale générale Rapprochons-nous rue du Panorama, près de l’église Cirque, équilibres // 35 min // à partir de 8 ans

19h30 Cie Tête à Plumes Le Manège à Plumes sur les Promenades manège à propulsion parentale // de 18 mois à 9 ans

21h00 Les Barjes Virils sur les Promenades Théâtre de rue // 1h // tout public

22h00 Toni Pancetta et les gnocchis volants sur les Promenades Chanson italienne // 1h // tout public

+CARLO BAR dès 16h et petite restauration sur place .

Cervon 6 rue Jehan Faulquier Cervon 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 12 65 coordination@latransverse.com

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English : LA TRANSVERSE FAIT SON FESTIVAL ! à CERVON

L’événement LA TRANSVERSE FAIT SON FESTIVAL ! à CERVON Cervon a été mis à jour le 2026-07-15 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)