La Transverse fait son festival ! À Pousseaux Pousseaux
La Transverse fait son festival ! À Pousseaux Pousseaux vendredi 31 juillet 2026.
Pousseaux
La Transverse fait son festival ! À Pousseaux
Bord du canal Pousseaux Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 21:00:00
Date(s) :
2026-07-31
La Transverse fait son festival ! Spectacles arts de la rue à Pousseaux
19H Cie 126 kilos & Toi d’abord Quatuor Clown 60’ Dès 5 ans
20H Petite restauration et buvette sur place
Gratuit Infos www.latransverse.com .
Bord du canal Pousseaux 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 12 65
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English : La Transverse fait son festival ! À Pousseaux
L’événement La Transverse fait son festival ! À Pousseaux Pousseaux a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Clamecy Haut Nivernais
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