La Transverse fait son festival ! À Pousseaux Pousseaux vendredi 31 juillet 2026.

Pousseaux

La Transverse fait son festival ! À Pousseaux

Bord du canal Pousseaux Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 21:00:00

Date(s) :

2026-07-31

La Transverse fait son festival ! Spectacles arts de la rue à Pousseaux

19H Cie 126 kilos & Toi d’abord Quatuor Clown 60’ Dès 5 ans

20H Petite restauration et buvette sur place

Gratuit Infos www.latransverse.com .

Bord du canal Pousseaux 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 12 65

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English : La Transverse fait son festival ! À Pousseaux

L’événement La Transverse fait son festival ! À Pousseaux Pousseaux a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Clamecy Haut Nivernais