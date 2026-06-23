La Transverse fait son festival ! À Surgy Surgy
La Transverse fait son festival ! À Surgy Surgy dimanche 2 août 2026.
Surgy
La Transverse fait son festival ! À Surgy
Parc du domaine de Surgy Surgy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
La Transverse fait son festival ! Spectacles arts de la rue à Surgy
16H00 / Ouverture de la Carlo bar
17H00 / HDM Immobiles / Cirque-Danse / Tout public / 30’
18H00 / La dépliante “FIDJI” / Théâtre / déconseillé aux moins de 10 ans / 60’
Gratuit Infos www.latransverse.com .
Parc du domaine de Surgy Surgy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 12 65
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English : La Transverse fait son festival ! À Surgy
L’événement La Transverse fait son festival ! À Surgy Surgy a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Clamecy Haut Nivernais