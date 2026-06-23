La Transverse fait son festival ! À Surgy Surgy dimanche 2 août 2026.

Surgy

La Transverse fait son festival ! À Surgy

Parc du domaine de Surgy Surgy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

La Transverse fait son festival ! Spectacles arts de la rue à Surgy

16H00 / Ouverture de la Carlo bar

17H00 / HDM Immobiles / Cirque-Danse / Tout public / 30’

18H00 / La dépliante “FIDJI” / Théâtre / déconseillé aux moins de 10 ans / 60’

Gratuit Infos www.latransverse.com .

Parc du domaine de Surgy Surgy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 12 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Transverse fait son festival ! À Surgy

L’événement La Transverse fait son festival ! À Surgy Surgy a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Clamecy Haut Nivernais