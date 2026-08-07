La traversée de Bayonne à la nage Siège de l’Aviron Bayonnais Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

La traversée de Bayonne à la nage

Siège de l’Aviron Bayonnais 1 Rue Harry Owen Roë Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 14:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Deux courses! Nage en eau libre (800 m et 1500 m) .

Siège de l’Aviron Bayonnais 1 Rue Harry Owen Roë Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine traverseebayonne@laposte.net

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English : La traversée de Bayonne à la nage

L’événement La traversée de Bayonne à la nage Bayonne a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Bayonne