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La traversée de Bayonne à la nage Siège de l’Aviron Bayonnais Bayonne

dimanche 9 août 2026 · Siège de l'Aviron Bayonnais · Bayonne

La traversée de Bayonne à la nage Siège de l’Aviron Bayonnais Bayonne

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Siège de l'Aviron Bayonnais
Adresse
1 Rue Harry Owen Roë
Ville
64100 Bayonne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif

Bayonne

La traversée de Bayonne à la nage

Siège de l’Aviron Bayonnais 1 Rue Harry Owen Roë Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:30:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Deux courses! Nage en eau libre (800 m et 1500 m)   .

Siège de l’Aviron Bayonnais 1 Rue Harry Owen Roë Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   traverseebayonne@laposte.net

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English : La traversée de Bayonne à la nage

L’événement La traversée de Bayonne à la nage Bayonne a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Bayonne

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