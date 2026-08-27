Informations pratiques

Cet événement est co-organisée par le Comité Départemental de Canoë-Kayak des Hauts-de-Seine (CDCK92) et le Comité Départemental de Canoë-Kayak de Paris (CDCK75) avec le soutien du Comité Régional de Canoë-Kayak d’Île-de-France (CRIFCK).

La TraverSeine est l’héritière de la « Coupe Jean Olry » et de la « Traversée de Paris », organisée pour la première fois en 1947.

La TraverSeine est un week-end dédié au canoë-kayak et aux sports de pagaie dont le moment phare est la traversée de Paris intra-muros par la Seine, parcours accessible uniquement en cette occasion.

Tout savoir sur la course

Les parcours

13 km loisir (Paris-Sèvres) – Pour découvrir Paris autrement à bord de votre matériel ou avec les bateaux loués par l’organisation (kayak mono place, biplace et paddle). Ce parcours en canoë-kayak et paddle est ouvert à tous à partir de 12 ans (Accompagné de 12 à 16 ans).

26 km Challenge / Compétition – Le parcours Challenge/Compétition a pour départ et arrivée le Parc Nautique de l’Ile de Monsieur à Sèvres. Cette boucle de 26 km vous permettra de traverser Paris 2 fois. Ouvert aux canoës, kayaks, pirogues 1 et 2 places pour des pagayeuses et pagayeurs aguerris. Parcours obligatoire pour les grandes embarcations (V6, OC6, C9 et Dragon-Boat).

13 km Challenge jeunes et Sup – Le parcours Challenge Jeunes & SUP est ouvert aux jeunes (de 12 à 18 ans et accompagné de 12 à 16 ans) en canoë ou kayak 1 ou 2 places, et aux paddles sur une distance de 13 km entre le site de PARIS et le Parc Nautique de l’Ile de Monsieur à Sèvres.

La TraverSeine est une occasion unique de traverser Paris par la Seine en Canoë, Kayak, Paddle, Pirogue ou Dragon-Boat. En mode découverte (13km) ou compétition (26km) seul ou en équipe venez découvrir Paris et les Hauts de Seine autrement.

Le dimanche 20 septembre 2026

de à

Le samedi 19 septembre 2026

de à

payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-09-19T00:00:00+02:00_2026-09-19T23:59:00+02:00;2026-09-20T00:00:00+02:00_2026-09-20T23:59:00+02:00



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