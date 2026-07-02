Informations pratiques

Plobannalec-Lesconil

La Troupe du Lac présente Bigoudènes en colère

2 rue du Port Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06 21:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Juillet 1926 à Lesconil. Les ouvrières d’usine se mettent en grève au cri de Pemp real a vo 5 réaux on aura !

Chez Mathilde, c’est l’effervescence. Nana, Mathilde, Katell et Marjannick brodent des banderoles, chantent, conchennent et préparent des manifestations à travers le Pays bigouden.

Ici le syndicaliste Charles Tillon, le curé, le directeur d’usine, le facteur croisent les Bigoudènes lors de mémorables et savoureuses joutes verbales. Dans un contexte social grave, les sardinières en grève se révèlent épatantes, imaginatives, revendicatives, drôles.

Une comédie de Noëlle Cousinié, mise en scène par Céline Poli interprétée par la Troupe du Lac dans les lieux même de l’ancienne conserverie. .

2 rue du Port Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 52 39 76 87

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English :

L’événement La Troupe du Lac présente Bigoudènes en colère Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Destination Pays Bigouden