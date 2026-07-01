la vagabonde, Les Ballastières, Gauchin-Verloingt

Informations pratiques

la vagabonde 5 septembre – 3 octobre Les Ballastières Pas-de-Calais

Justine Hostekint Stéphanie Constantin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T16:00:00+02:00 – 2026-09-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Résumé du spectacle la Vagabonde

Un lieu de rencontre intime

Nous installons notre caravane dans les villes et villages à la croisée des chemins. Elle est un lieu itinérant de rencontres où les habitant.e.s sont accueilli.e.s et peuvent boire une boisson insolite et vivre un moment de pause et d’éveil sensoriel avec les clownes de la compagnie dans un univers onirique.

Nous y jouons des impromptus à partir de méditations décalées, de créations de poèmes, d’improvisations musicales en invocant l’esprit de la joie ou même en tirant les cartes (crées par la cie) pour découvrir notre destin ! Nous cherchons notamment à lutter contre la déjoyite, une forme d’état avancé dans lequel la joie aurait perdu toute raison d’être. Les clownes invitent les visiteur.euse.s à prendre place à bord de la caravane pour un voyage clownesque, revigorant, un soin vivifiant, énergisant qui remet la joie au centre des coeurs et repousse là déjoyite !

Des impromptus de 30 min 3 fois par jour avec 10 voyageurs et voyageuses

Les Ballastières 156 Rue du Moulin, 62130 Gauchin-Verloingt Gauchin-Verloingt 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « ciedesvagabondes@gmail.com »}]

théâtre de rue

oreli pascale