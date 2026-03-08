La vague artisanale Saint-Aignan

La vague artisanale

Château Plain Point Saint-Aignan Gironde

Tarif : – –

Date :

2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

LA VAGUE ARTISANALE au Château Plain Point

Laissez-vous transporter dans une autre époque avec la Vague Vintage.

L’équipe du Château Plain Point qui a hâte de vous accueillir dans une ambiance vintage et chic.

Marché des Artisans

­Une vingtaine d’artisans céramistes, ébénistes, bijoutiers, maroquiniers, verriers vous feront découvrir leur univers et leurs créations dans une ambiance conviviale.

Atelier DIY upcycling et atelier mixologie

Visite et dégustation

Plongez dans le nouvel univers de Château Plain Point avec une visite guidée de notre nouveau chai et prolongez l’expérience avec la dégustation de nos vins et de notre cocktail signature.

Restauration sur place

Six foodtrucks différents se succéderont pour vous proposer une variété de saveurs et de cuisines, bar à vins et cocktails

Chasse au trésor en famille .

Château Plain Point Saint-Aignan 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine

