La vague artisanale Saint-Aignan
La vague artisanale Saint-Aignan samedi 30 mai 2026.
La vague artisanale
Château Plain Point Saint-Aignan Gironde
LA VAGUE ARTISANALE au Château Plain Point
Laissez-vous transporter dans une autre époque avec la Vague Vintage.
L’équipe du Château Plain Point qui a hâte de vous accueillir dans une ambiance vintage et chic.
Marché des Artisans
Une vingtaine d’artisans céramistes, ébénistes, bijoutiers, maroquiniers, verriers vous feront découvrir leur univers et leurs créations dans une ambiance conviviale.
Atelier DIY upcycling et atelier mixologie
Visite et dégustation
Plongez dans le nouvel univers de Château Plain Point avec une visite guidée de notre nouveau chai et prolongez l’expérience avec la dégustation de nos vins et de notre cocktail signature.
Restauration sur place
Six foodtrucks différents se succéderont pour vous proposer une variété de saveurs et de cuisines, bar à vins et cocktails
Chasse au trésor en famille .
Château Plain Point Saint-Aignan 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine
