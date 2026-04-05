Vide grenier Rue du Terrain des Sports Saint-Aignan

Saint-Aignan

Vide grenier

Rue du Terrain des Sports Espace Émile Le Lan Saint-Aignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Vide grenier et grande vente de plantes avec la Palmeraie dans une ambiance musicale.

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Terrain des Sports Espace Émile Le Lan Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne +33 7 87 08 25 71

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English :

L’événement Vide grenier Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté