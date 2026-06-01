Fête de la musique à saint-aignan Saint-Aignan
Fête de la musique à saint-aignan Saint-Aignan samedi 20 juin 2026.
Saint-Aignan
Fête de la musique à saint-aignan
Saint-Aignan Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique
Fête de la Musique à Saint-Aignan .
Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 71 22 22
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English :
Fête de la musique
L’événement Fête de la musique à saint-aignan Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sud Val de Loire
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