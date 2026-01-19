Atelier cinéma pour les enfants Électrothèque du lac de Guerledan Saint-Aignan

Atelier cinéma pour les enfants

Électrothèque du lac de Guerledan Rue du musée Saint-Aignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Un atelier qui fait appel à la créativité des plus jeunes. Thaumatrope, zootrope, et stop-motion ! Des activités pour permettre aux enfants de comprendre les coulisses de l’animation des images et créer leur propre film.

À destination des 7 à 12 ans | Durée 1h30 .

