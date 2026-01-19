Atelier cinéma pour les enfants Électrothèque du lac de Guerledan Saint-Aignan
Atelier cinéma pour les enfants Électrothèque du lac de Guerledan Saint-Aignan mercredi 18 février 2026.
Atelier cinéma pour les enfants
Électrothèque du lac de Guerledan Rue du musée Saint-Aignan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Un atelier qui fait appel à la créativité des plus jeunes. Thaumatrope, zootrope, et stop-motion ! Des activités pour permettre aux enfants de comprendre les coulisses de l’animation des images et créer leur propre film.
À destination des 7 à 12 ans | Durée 1h30 .
Électrothèque du lac de Guerledan Rue du musée Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 51 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier cinéma pour les enfants Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté