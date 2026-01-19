Atelier électrique pour les enfants Électrothèque du lac de Guerledan Saint-Aignan

Atelier électrique pour les enfants

Électrothèque du lac de Guerledan Rue du musée Saint-Aignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Une découverte ludique de la collection du musée, ponctuée d’expériences autour de l’électricité ! Qu’est-ce que l’électricité statique, quels sont les matériaux conducteurs et les matériaux isolants, comment fonctionne une pile ? L’occasion d’apprendre en s’amusant et surtout en expérimentant !

À destination des scientifiques en herbe de 7 à 12 ans | Durée 1h30 .

+33 2 97 27 51 39

2026-01-19