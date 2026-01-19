Atelier électrique pour les enfants Électrothèque du lac de Guerledan Saint-Aignan
Atelier électrique pour les enfants Électrothèque du lac de Guerledan Saint-Aignan mercredi 25 février 2026.
Atelier électrique pour les enfants
Électrothèque du lac de Guerledan Rue du musée Saint-Aignan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Une découverte ludique de la collection du musée, ponctuée d’expériences autour de l’électricité ! Qu’est-ce que l’électricité statique, quels sont les matériaux conducteurs et les matériaux isolants, comment fonctionne une pile ? L’occasion d’apprendre en s’amusant et surtout en expérimentant !
À destination des scientifiques en herbe de 7 à 12 ans | Durée 1h30 .
Électrothèque du lac de Guerledan Rue du musée Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 51 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier électrique pour les enfants Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté