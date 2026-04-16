Saint-Aignan

Surgir d’entre les murs

Saint-Aignan Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Au coeur du château construit au début du XVIIe siècle par Philippe de Béthune, la compagnie Pic la Poule propose une déambulation chorégraphiée et chantée.

Au coeur du château construit au début du XVIIe siècle par Philippe de Béthune,

la compagnie Pic la Poule propose une déambulation chorégraphiée et chantée. Le duo artistique composé de Barbara Blanchet, danseuse contemporaine,

et Véronica Onetto-Curdy, chanteuse lyrique, vous propose de découvrir

le château d’une façon inattendue au cours d’un spectacle où musique, corps et patrimoine dialoguent pour faire émerger une expérience sensible unique. 6 .

Saint-Aignan 41130 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 97 70 08

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English :

At the heart of the château built in the early 17th century by Philippe de Béthune, the Pic la Poule company offers a choreographed and sung stroll.

L’événement Surgir d’entre les murs Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-04-21 par ADT41