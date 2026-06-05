Animation nature Le monde magique , une exploration féerique et écologique Saint-Aignan lundi 6 juillet 2026.

Saint-Aignan

Animation nature Le monde magique , une exploration féerique et écologique

Saint-Aignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Claire Degraincourt, conteuse

Avez-vous déjà eu le sentiment d’être regardé ? Pourtant vous êtes seul.es en forêt… mmmh pas sur ! De nombreux lutins, nains, gnomes, farfadets vivent dans ces milieux. La chance vous sera donnée de les rencontrer à travers une balade dans le bois de Motten Morvan dans le cadre du Festival Paysage qui a lieu les 5 et 6 juillet.

Uniquement sur inscription .

Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10

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English :

L’événement Animation nature Le monde magique , une exploration féerique et écologique Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté