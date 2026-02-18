Saint-Aignan

Tournoi Atpypik’Palet

Parking de l’église Saint-Aignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 01:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Tournoi en doublette

Ambiance festive et en musique

Food Trucks et buvette .

Parking de l’église Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne +33 6 32 12 07 27

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English :

L’événement Tournoi Atpypik’Palet Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté