Tournoi Atpypik’Palet Saint-Aignan
Tournoi Atpypik’Palet Saint-Aignan samedi 4 juillet 2026.
Saint-Aignan
Tournoi Atpypik’Palet
Parking de l’église Saint-Aignan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 01:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Tournoi en doublette
Ambiance festive et en musique
Food Trucks et buvette .
Parking de l’église Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne +33 6 32 12 07 27
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English :
L’événement Tournoi Atpypik’Palet Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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