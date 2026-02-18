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Tournoi Atpypik’Palet Saint-Aignan

Tournoi Atpypik’Palet Saint-Aignan samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Parking de l'église

Ville : 56480 Saint-Aignan

Département : Morbihan

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Aignan

Tournoi Atpypik’Palet

Parking de l’église Saint-Aignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 01:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Tournoi en doublette
Ambiance festive et en musique
Food Trucks et buvette   .

Parking de l’église Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne +33 6 32 12 07 27 

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English :

L’événement Tournoi Atpypik’Palet Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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