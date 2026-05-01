Saint-Aignan

Atelier fabrique ton savon feutré à la laine chez Lama Émoi

83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan Loir-et-Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Atelier créatif fabrique ton savon feutré à la laine .

Atelier créatif fabrique ton savon feutré à la laine . 20 .

83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 52 69 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Make your own wool-felted soap creative workshop.

L’événement Atelier fabrique ton savon feutré à la laine chez Lama Émoi Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT41