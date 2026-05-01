Atelier fabrique ton savon feutré à la laine chez Lama Émoi Saint-Aignan
Atelier fabrique ton savon feutré à la laine chez Lama Émoi Saint-Aignan samedi 9 mai 2026.
Saint-Aignan
Atelier fabrique ton savon feutré à la laine chez Lama Émoi
83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan Loir-et-Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Atelier créatif fabrique ton savon feutré à la laine .
Atelier créatif fabrique ton savon feutré à la laine . 20 .
83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 52 69 76
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English :
Make your own wool-felted soap creative workshop.
L’événement Atelier fabrique ton savon feutré à la laine chez Lama Émoi Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT41
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