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Atelier fabrique ton savon feutré à la laine chez Lama Émoi Saint-Aignan

Atelier fabrique ton savon feutré à la laine chez Lama Émoi Saint-Aignan

Atelier fabrique ton savon feutré à la laine chez Lama Émoi Saint-Aignan samedi 9 mai 2026.

Adresse : 83 Chemin de la Gabillonnerie

Ville : 41110 Saint-Aignan

Département : Loir-et-Cher

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Saint-Aignan

Atelier fabrique ton savon feutré à la laine chez Lama Émoi

83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan Loir-et-Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Atelier créatif fabrique ton savon feutré à la laine .
Atelier créatif fabrique ton savon feutré à la laine . 20  .

83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 52 69 76 

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English :

Make your own wool-felted soap creative workshop.

L’événement Atelier fabrique ton savon feutré à la laine chez Lama Émoi Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT41

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