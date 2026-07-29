La Nuit des Étoiles Électrothèque du lac de Guerlédan Saint-Aignan

Informations pratiques

Saint-Aignan

La Nuit des Étoiles

Électrothèque du lac de Guerlédan Rue de Guerlédan Saint-Aignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez vivre une journée et une soirée la tête dans les étoiles, en compagnie de la section astronomie de Melrand. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, c’est l’occasion idéale de découvrir les merveilles du ciel d’été !

Au programme

– Dès 16h30 Ateliers pour les enfants au musée de l’électricité avec les médiateurs du musée (dès 16h30).

– De 17h30 à 18h30 Arrivée des astronomes, installation du matériel, observations du soleil et médiation sur l’éclipse solaire partielle du 12 août. Qu’est-ce qu’une éclipse solaire/lunaire ? Comment observer l’éclipse de manière directe et indirecte ? Comment photographier l’éclipse au smartphone ? .

– À partir de 20h30 Quiz et présentation du matériel en attendant la tombée de la nuit.

– À la tombée de la nuit Cap sur le ciel profond ! Explorez les constellations, les planètes, le Système solaire et les trésors de l’Univers grâce aux télescopes et aux partages de connaissances des astronomes.

– Pique-nique sous les étoiles (apportez votre pique-nique, plaid à disposition !)

Des lunettes spéciales éclipse seront également proposées sur place par les membres de l’association (dans la limite des stocks), au tarif symbolique de 1 € la paire, pour profiter de l’éclipse du 12 août en toute sécurité.

Soirée d’observation gratuite | Animations du musée aux tarifs habituels. .

Électrothèque du lac de Guerlédan Rue de Guerlédan Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 51 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Nuit des Étoiles Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté