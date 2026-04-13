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Visite patrimoniale autour du parcours [ dé~rives ] Saint-Aignan

Visite patrimoniale autour du parcours [ dé~rives ] Saint-Aignan

Visite patrimoniale autour du parcours [ dé~rives ] Saint-Aignan samedi 5 septembre 2026.

Adresse : 349 Vineuil

Ville : 41400 Saint-Aignan

Département : Loir-et-Cher

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 6 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Saint-Aignan

Visite patrimoniale autour du parcours [ dé~rives ]

349 Vineuil Saint-Aignan Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:30:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Ce parcours sonore s’inscrit dans le paysage aux abords du site éclusier de Vineuil sous la forme de cinq mâts: dressés comme des repères visuels et musicaux, ils invitent à une déambulation sensible d’une rive à l’autre du Cher.
Ce parcours sonore s’inscrit dans le paysage aux abords du site éclusier de Vineuil sous la forme de cinq mâts: dressés comme des repères visuels et musicaux, ils invitent à une déambulation sensible d’une rive à l’autre du Cher. Cette visite propose de tisser des liens entre la démarche artistique du parcours et le patrimoine architectural et paysager à proximité immédiate. 6  .

349 Vineuil Saint-Aignan 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 97 70 08 

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English :

This sound trail is set in the landscape around the Vineuil lock site in the form of five masts: erected as visual and musical landmarks, they invite you to wander sensitively from one bank of the Cher to the other.

L’événement Visite patrimoniale autour du parcours [ dé~rives ] Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Sud Val de Loire

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