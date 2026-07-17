Échappées à vélo d’une écluse à l’autre, Ile Plage, Saint-Aignan

Informations pratiques

Échappées à vélo d’une écluse à l’autre Samedi 19 septembre, 09h00 Ile Plage Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Échappées à vélo d’une écluse à l’autre de Saint-Aignan à Montrichard.

Informations pratiques pour les cyclistes, trains, location vélos : www.val2c.fr

Ile Plage Ile Plage 41110 Saint-Aignan Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« link »: « http://www.val2c.fr »}]

Échappées à vélo d’une écluse à l’autre de Saint-Aignan à Montrichard.

©Yoan Jäger-Sthul