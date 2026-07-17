AGENDA · Saint-Aignan
Échappées à vélo d’une écluse à l’autre, Ile Plage, Saint-Aignan
samedi 19 septembre 2026 · Ile Plage · Saint-Aignan
Informations pratiques
Échappées à vélo d’une écluse à l’autre Samedi 19 septembre, 09h00 Ile Plage Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Échappées à vélo d’une écluse à l’autre de Saint-Aignan à Montrichard.
Informations pratiques pour les cyclistes, trains, location vélos : www.val2c.fr
Ile Plage Ile Plage 41110 Saint-Aignan Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« link »: « http://www.val2c.fr »}]
Échappées à vélo d’une écluse à l’autre de Saint-Aignan à Montrichard.
©Yoan Jäger-Sthul
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