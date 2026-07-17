AGENDA · Saint-Aignan
Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses, Ile Plage, Saint-Aignan
samedi 19 septembre 2026 · Ile Plage · Saint-Aignan
Informations pratiques
Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses Samedi 19 septembre, 10h30 Ile Plage Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses par le Pays d’art et d’histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais.
Ile Plage Ile Plage 41110 Saint-Aignan Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses par le Pays d’art et d’histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais
©Yoan Jäger-Sthul
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