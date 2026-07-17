Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses, Ile Plage, Saint-Aignan

Informations pratiques

Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses Samedi 19 septembre, 10h30 Ile Plage Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses par le Pays d’art et d’histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais.

Ile Plage Ile Plage 41110 Saint-Aignan Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses par le Pays d’art et d’histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais

©Yoan Jäger-Sthul