UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Aignan

Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses, Ile Plage, Saint-Aignan

samedi 19 septembre 2026 · Ile Plage · Saint-Aignan

Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses, Ile Plage, Saint-Aignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ile Plage
Adresse
Ile Plage 41110 Saint-Aignan
Ville
41110 Saint-Aignan
Département
Loir-et-Cher

Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses Samedi 19 septembre, 10h30 Ile Plage Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses par le Pays d’art et d’histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais.

Ile Plage Ile Plage 41110 Saint-Aignan Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses par le Pays d’art et d’histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais

©Yoan Jäger-Sthul

À voir aussi à Saint-Aignan (Loir-et-Cher)