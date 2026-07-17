Cher Kar Karis Kares avec les enfants de Noyers-sur-Cher, Ile Plage, Saint-Aignan
samedi 19 septembre 2026 · Ile Plage · Saint-Aignan
Informations pratiques
Cher Kar Karis Kares avec les enfants de Noyers-sur-Cher Samedi 19 septembre, 11h30 Ile Plage Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Pièce musicale par Ulysse Barby, Heloïse Thibault et Olmo Guadagnoli & les enfants de Noyers-sur-Cher.
Cher Kar Karis Kares ; une pièce née de l’installation [DÉ~RIVES], parcours sonore, oeuvre artistique, installation IN SITU, aux bords du Cher, sur le site éclusier de Vineuil à Monthou sur Cher (41140), ici présentée et travaillée avec des classes de primaire des environs.
Ile Plage Ile Plage 41110 Saint-Aignan Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Pièce musicale par Ulysse Barby, Heloïse Thibault et Olmo Guadagnoli & les enfants de Noyers-sur-Cher.
©Yoan Jäger-Sthul
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