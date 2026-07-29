AGENDA · Saint-Aignan
Exposition PACO Saint-Aignan
dimanche 9 août 2026 · Saint-Aignan
Informations pratiques
Saint-Aignan
Exposition PACO
8 Rue de la Raquette Saint-Aignan Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-09 16:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-09 2026-08-10
Exposition PACO
Exposition PACO .
8 Rue de la Raquette Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 71 22 23
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English :
PACO Exhibition
L’événement Exposition PACO Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Sud Val de Loire
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