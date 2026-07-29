UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Aignan

Exposition PACO Saint-Aignan

dimanche 9 août 2026 · Saint-Aignan

Exposition PACO Saint-Aignan

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
8 Rue de la Raquette
Ville
41110 Saint-Aignan
Département
Loir-et-Cher
Tarif
Gratuit

Saint-Aignan

Exposition PACO

8 Rue de la Raquette Saint-Aignan Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-09 16:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :
2026-08-09 2026-08-10

Exposition PACO
Exposition PACO   .

8 Rue de la Raquette Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 71 22 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PACO Exhibition

L’événement Exposition PACO Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Sud Val de Loire

À voir aussi à Saint-Aignan (Loir-et-Cher)