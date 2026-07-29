Informations pratiques

Saint-Aignan

Exposition PACO

8 Rue de la Raquette Saint-Aignan Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-09 16:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-09 2026-08-10

Exposition PACO

Exposition PACO .

8 Rue de la Raquette Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 71 22 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PACO Exhibition

L’événement Exposition PACO Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Sud Val de Loire