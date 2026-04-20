Grandeur nature Art et nature en famille Saint-Aignan
Grandeur nature Art et nature en famille Saint-Aignan vendredi 14 août 2026.
Saint-Aignan
Grandeur nature Art et nature en famille
Saint-Aignan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Accompagnés pas à pas, petits et grands laissent parler leur imagination et réalisent des oeuvres inspirées par les formes, les couleurs et les matières du paysage. Une parenthèse créative, simple et joyeuse
Forêt de Quénécan Sur réservation auprès d’Identi’Terre .
Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Grandeur nature Art et nature en famille Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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