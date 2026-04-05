Atelier Inventeurs et découvreurs Électrothèque du lac de Guerlédan Saint-Aignan
Atelier Inventeurs et découvreurs Électrothèque du lac de Guerlédan Saint-Aignan mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Aignan
Atelier Inventeurs et découvreurs
Électrothèque du lac de Guerlédan Rue de Guerlédan Saint-Aignan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-08-12 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12
Une animation qui emmène les enfants sur les pas des grands personnages qui ont fait l’Histoire de l’électricité. Un atelier pour découvrir et reproduire quelques-unes de leurs plus grandes inventions et comprendre comment elles ont changé notre quotidien. .
Électrothèque du lac de Guerlédan Rue de Guerlédan Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 51 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Inventeurs et découvreurs Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
À voir aussi à Saint-Aignan (Morbihan)
- Atelier fabrique ton savon feutré à la laine chez Lama Émoi Saint-Aignan 9 mai 2026
- Le petit-déj des lamas chez Lama Émoi Saint-Aignan 17 mai 2026
- Visite patrimoniale autour du parcours [ dé~rives ] Saint-Aignan 17 mai 2026
- Visite de La collégiale de Saint-Aignan Saint-Aignan 19 mai 2026
- Afterworks Saint-Aignan 26 mai 2026