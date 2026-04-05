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Atelier Inventeurs et découvreurs Électrothèque du lac de Guerlédan Saint-Aignan

Atelier Inventeurs et découvreurs Électrothèque du lac de Guerlédan Saint-Aignan mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Électrothèque du lac de Guerlédan

Adresse : Rue de Guerlédan

Ville : 56480 Saint-Aignan

Département : Morbihan

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Aignan

Atelier Inventeurs et découvreurs

Électrothèque du lac de Guerlédan Rue de Guerlédan Saint-Aignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12

Une animation qui emmène les enfants sur les pas des grands personnages qui ont fait l’Histoire de l’électricité. Un atelier pour découvrir et reproduire quelques-unes de leurs plus grandes inventions et comprendre comment elles ont changé notre quotidien.   .

Électrothèque du lac de Guerlédan Rue de Guerlédan Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 51 39 

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English :

L’événement Atelier Inventeurs et découvreurs Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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