Saint-Aignan

Visite patrimoniale autour du parcours [ dé~rives ]

349 Vineuil Saint-Aignan Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Ce parcours sonore s’inscrit dans le paysage aux abords du site éclusier de Vineuil sous la forme de cinq mâts: dressés comme des repères visuels et musicaux, ils invitent à une déambulation sensible d’une rive à l’autre du Cher.

Ce parcours sonore s’inscrit dans le paysage aux abords du site éclusier de Vineuil sous la forme de cinq mâts: dressés comme des repères visuels et musicaux, ils invitent à une déambulation sensible d’une rive à l’autre du Cher. Cette visite propose de tisser des liens entre la démarche artistique du parcours et le patrimoine architectural et paysager à proximité immédiate. 6 .

349 Vineuil Saint-Aignan 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 97 70 08

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English :

This sound trail is set in the landscape around the Vineuil lock site in the form of five masts: erected as visual and musical landmarks, they invite you to wander sensitively from one bank of the Cher to the other.

L’événement Visite patrimoniale autour du parcours [ dé~rives ] Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Sud Val de Loire