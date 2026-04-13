Visite de La collégiale de Saint-Aignan Saint-Aignan
Visite de La collégiale de Saint-Aignan Saint-Aignan samedi 1 août 2026.
Saint-Aignan
Visite de La collégiale de Saint-Aignan
9 Place de l’église Saint-Aignan Loir-et-Cher
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Remarquable édifice roman construit entre le XIe et le XIIe siècle, la collégiale de Saint-Aignan se distingue par ses peintures murales, ses chapiteaux sculptés ainsi que sa crypte exceptionnelle.
Remarquable édifice roman construit entre le XIe et le XIIe siècle, la collégiale de Saint-Aignan se distingue par ses peintures murales, ses chapiteaux sculptés ainsi que sa crypte exceptionnelle. 6 .
9 Place de l’église Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 97 70 08
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English :
A remarkable Romanesque edifice built between the 11th and 12th centuries, the collegiate church of Saint-Aignan boasts wall paintings, sculpted capitals and an exceptional crypt.
L’événement Visite de La collégiale de Saint-Aignan Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Sud Val de Loire
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