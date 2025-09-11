La vague Salle culturelle Le Nantholia Nantheuil

Benjamin Cortet, professeur d’histoire, lance un cours sur l’autocratie et le IIIe Reich en menant une expérience dans sa classe la création d’un groupe appelé La Vague , avec ses symboles, salut, uniformes et règles. Ce jeu, censé illustrer la montée d’un régime totalitaire, échappe rapidement au contrôle et prend de l’ampleur. Adapté du roman de Todd Strasser et du film de Dennis Gansel, La Vague s’inspire d’une expérience réelle menée en 1967 à Palo Alto. Le récit explore comment une jeunesse désillusionnée peut être embrigadée par un leader charismatique, soulignant les dangers de l’effacement de l’individualité et les répercussions du totalitarisme. .

Salle culturelle Le Nantholia Les Grésilles Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50 bit.thiviers@perigord-limousin.fr

English : La vague

The story explores how a disillusioned youth can be taken in by a charismatic leader, highlighting the dangers of erasing individuality and the repercussions of totalitarianism.

German : La vague

Die Geschichte untersucht, wie eine desillusionierte Jugend von einem charismatischen Anführer umgarnt werden kann, und verdeutlicht die Gefahren der Auslöschung der Individualität und die Auswirkungen des Totalitarismus.

Italiano :

La storia esplora il modo in cui un giovane disilluso può essere preso da un leader carismatico, evidenziando i pericoli della cancellazione dell’individualità e le ripercussioni del totalitarismo.

Espanol : La vague

La historia explora cómo una juventud desilusionada puede dejarse embaucar por un líder carismático, poniendo de relieve los peligros de la supresión de la individualidad y las repercusiones del totalitarismo.

