Bosmie-l’Aiguille

La Valise à savons … et compagnie fête ses un an !

Boutique La Valise à savons Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La boutique La Valise à Savons et compagnie célèbre sa première année d’existence lors d’un après-midi placé sous le signe de la convivialité et de la découverte artisanale. Venez partager un moment chaleureux autour de dégustations de produits locaux, de boissons fraîches et de nombreuses surprises préparées pour l’occasion.

Cette fête met à l’honneur les producteurs et artisans locaux à travers une ambiance festive et authentique, idéale pour découvrir des créations originales et des savoir-faire de proximité. Les visiteurs pourront également profiter de promotions spéciales et tenter leur chance pour remporter un panier garni.

Entre senteurs gourmandes, échanges, bonne humeur et animations, cet anniversaire promet un joli moment de partage pour célébrer ensemble cette première année d’aventure artisanale et locale. .

Boutique La Valise à savons Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 48 62 86

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English : La Valise à savons … et compagnie fête ses un an !

L’événement La Valise à savons … et compagnie fête ses un an ! Bosmie-l’Aiguille a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Val de Vienne